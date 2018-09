'Vox Lux' verrà distribuito da Neon a dicembre nelle sale americane per concorrere agli Oscar

Già apprezzato al Festival di Venezia, il nuovo film di Brady Corbet ha conquistato anche il pubblico del Festival di Toronto, dove è stato conteso da diverse case di distribuzione, con la vittoria di Neon per il rilascio sul suolo americano. Chi pensava che Vox Lux fosse un film fuori dai canoni dell'Academy, dovrà fare i conti con il parere di Neon, del tutto intenzionata alla promozione del film per gli Oscar.

Vox Lux arriverà infatti nelle sale americane il prossimo 7 dicembre, una data perfetta per una campagna per la stagione dei premi, dove Natalie Portman, che offre un'ottima interpretazione, potrebbe spuntarla nella categoria della miglior attrice non protagonista, sempre considerando che Neon scelga di qualificarla come supporting, visto che Raffey Cassidy possiede anche più screentime dell'attrice.





Neon potrebbe seguire così la stessa strategia dello scorso anno per Tonya, acquisito all'ultimo minuto al Festival di Toronto, ampiamente promosso e distribuito nelle sale a dicembre. Il film ha portato alla nomination Margot Robbie e alla vittoria dell'Oscar, Allison Janney.





Dal regista de L'infanzia di un leader, il film segue le vicende di Celeste, che diventa una delle superstar del pop mondiale dopo essere sopravvissuta a un evento che le ha cambiato la vita. I suoi 15 anni di successi e travagli si intrecciano con alcuni degli eventi storici chiave che avvengono nel mondo. Nel cast anche Jude Law e Stacy Martin, con le musiche originali di Sia, possibile contendente per la miglior canzone originale agli Oscar.

Di Gabriele La SpinaFonte: Deadline