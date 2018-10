Festa del Cinema di Roma: 'Beautiful Boy', 'Boy Erased' e 'Se le strade potessero parlare' tra i titoli in concorso

Grandiosa edizione per la Festa del Cinema di Roma 2018 la cui conferenza stampa si è da poco conclusa presso l'Auditorium Parco della Musica della Capitale; molti dei maggiori titoli di successo di pubblico e critica dai festival di Toronto, Telluride e dal Sundance Film Festival calcheranno il red carpet romano.

Ad aprire la kermesse in programma dal 18 al 28 ottobre ci sarà il titolo targato 20th Century Fox 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard, ,ma la competizione ufficiale pre il Premio BNL del Pubblico si colora di titoli attesissimi come Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, Boy Erased di Joel Edgerton; le giovani star candidate all'Oscar Timothée Chalamet e Lucas Hedges saranno protagonisti anche della sezione collaterale Alice nella Città rispettivamente con Hot Summer Nights e Ben Is Back. Sempre dalle file del Toronto International Film Festival l'addio alle scene di Robert Redford con The Old Man and the Gun e l'acclamato ultimo film scritto e diretto dal premio Oscar Barry Jenkins con Se le strade potessero parlare, dal romanzo di James Baldwin. Il titolo più atteso è tuttavia Green Book di Peter Farrelly, vincitore del premio del pubblico al TIFF, con due Mahershala Ali e Viggo Mortensen già da candidatura all'Oscar.

Dal Sundance arriva la presenza del vincitore del Premio della Giuria, mentre sorprendono le presenza di titoli come il documentariodi Michael Moore e il film biograficocon John C. Reilly e Steve Coogan. La presenza dell'Italia si palesa con, l'ultima commedia scritta e diretta da Paolo Virzì, e non manca l'intrattenimento in attesa della festa di Halloween condi Eli Roth con Jack Black e Cate Blanchett edi David Gordon Green, sequel diretto dal capolavoro del genere degli anni '70 diretto dal John Carpenter.SELEZIONE UFFICIALE7 sconosciuti a El Royale (Bad Times at the El Royale) di Drew GoddardThree identical strangers di Tim Wardle | documentarioStan and Ollie di Jon S. BairdThey shall not grow old di Peter JacksonThe little drummer girl di Park Chan-wook | serie tvMia e il leone bianco di Gilles de MaistreBeautiful boy di Felix Van GroeningenGreen book di Peter FarrellySe la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk) di Barry JenkinsMillennium: Quello che non uccide di Fede AlvarezFahrenheit 9/11 di Michael MooreIl vizio della speranza di Edoardo De AngelisAn elephant sitting still di Bo HuBoy erased di Joel EdgertonWatergate di Charles Ferguson | serie tvTUTTI NE PARLANOThe Miseducation of Cameron Post di Desiree AkhavanEVENTI SPECIALINotti magiche di Paolo Virzì | Film di chiusuraRESTAURISan Michele aveva un gallo di Paolo e Vittorio TavianiItaliani brava gente di Giuseppe De SantisL’amore molesto di Mario MartoneLa grande guerra di Mario MonicelliRETROSPETTIVEPeter SellersMaurice PialatINCONTRI RAVVICINATIMartin Scorsese | Premio alla CarrieraIsabelle Huppert | Premio alla CarrieraCate Blanchett; Sigourney Weaver; Alice e Alba Rohrwacher; Dakota Johnson; Shirin Neshat; Giuseppe Tornatore; Thierry Frémaux; Michael Moore; Jonathan Safran Foer; Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari; Giogiò Franchini e Esmeralda CalabriaFonte: Best Movie