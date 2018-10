'Made in Italy', Liam Neeson nell'esordio alla regia di James D'Arcy

Il candidato all'Oscar Liam Neeson sarà il protagonista della commedia Made in Italy a fianco di Michael Richardson, primo film per il grande schermo diretto dall'attore britannico James D'Arcy, già tra i protagonisti di film premiati come Dunkirk e Cloud Atlas.

Neeson e Richardson vestiranno i panni di padre e figlio alle prese con la vendita di una vecchia casa lasciata in eredità dalla moglie defunta; Neeson vestirà i panni del padre, un artista bohemién di Londra, costretto a seguire il figlio che non vede da tempo in Toscana per finalizzare la vendita della proprietà. Così Gabrielle Stewart della HanWay Films sulla commedia di D'Arcy: "Ci riempie di entusiasmo vedere questa sceneggiatura prendere vita questo anno: e con Liam e Michael vestire i panni di padre e figlio nella Toscana odierna sarà uno spasso!"

Sarà la HanWay Films a distribuire sul mercato nordamericano il film di esordio di James D'Arcy, già autore del premiato cortometraggio "Chicken/Egg" con Hayly Atwell e Nikolaj Coster-Waldau.





Di Simone Fabriziani