Il ritorno di 'Penny Dreadful': Showtime ordina la nuova stagione della serie

Uno dei più recenti gioiellini horror del piccolo schermo, capace di incastrare in una cornice gotica, elementi familiari della letteratura inglese del terrore, è stato senza dubbio Penny Dreadful. Da John Logan, che ha ideato il soggetto e firmato la sceneggiatura, la serie ha raccolto una folta schiera di ammiratori, grazie anche alla partecipazione di ottimi interpreti come Eva Green e Josh Hartnett. Tuttavia dopo una terza stagione, la serie ebbe una brusca conclusione nel 2016, lasciando tutti con l'amaro in bocca.





Oggi Showtime annuncia un cambio di rotta. Luce verde per Penny Dreadful: City of Angels, nuova stagione sequel della serie, che vedrà sempre John Logan come showrunner. Questo nuovo capitolo avrà però una nuova visione, una nuova ambientazione e nuovi personaggi. Sarà ambientata infatti nella Los Angeles del 1938, un tempo e un luogo dove la cultura è profondamente influenzata dal folklore messicano-americano, con una crescente tensione sociale. Raccontando il conflitto tra personaggi legati alla divinità Santa Muerte e altri con quella del Diavolo, Penny Dreadful: City of Angels esplorerà l'eccitante mix di realtà soprannaturale di quel periodo, elaborando nuovi miti occulti e dilemmi morali all'interno di un sfondo storico genuino.





"Penny Dreadful: City of Angels avrà una coscienza sociale e una consapevolezza storica che abbiamo scelto di non esplorare nelle storie di Penny Dreadful, ambientate a Londra", dichiara Logan riferendosi alle prime tre stagioni della serie. "Ora saremo alle prese con specifiche questioni politiche, religiose, sociali e razziali del mondo storico. Nel 1938, Los Angeles stava affrontando alcune domande difficili sul suo futuro e sulla sua anima. I nostri personaggi devono fare lo stesso. Non ci sono risposte semplici. Ci sono solo forti domande e sfide morali. Come sempre nel mondo di Penny Dreadful, non ci sono eroi o criminali, solo protagonisti e antagonisti; personaggi complicati e conflittuali che vivono sul fulcro della scelta morale".





Secondo le parole di Showtime, Penny Dreadful: City of Angels promette di essere una straordinaria saga di amore familiare contro i terrificanti mostri che sono intorno a noi e dentro di noi. In attesa di scoprire il cast della serie, ecco il primo poster art-work rilasciato oggi.

Di Gabriele La SpinaFonte: Deadline