'The Undoing', Susanne Bier dirige Nicole Kidman in una miniserie firmata HBO

Dopo i successi in Europa di acclamati film come Dopo il matrimonio e In un mondo migliore (Oscar al miglior film straniero), la regista danese Susanne Bier ha conquistato anche il mercato cinematografico in lingua inglese, sia con lungometraggi come Things We Lost in the Fire del 2007 e con miniserie premiate ai Golden Globes e agli Emmy come The Night Manager.

Alla fine dell'anno (nel mese di dicembre) Susanne Bier è attesa al varco di Netflix con il film fantascientifico Bird Box con Sandra Bullock e Sarah Paulson, ma è già in preparazione la seconda incursione della cineasta europea nel piccolo schermo di qualità con la miniserie The Undoing.

Progetto televisivo firmato HBO, The Undoing è ispirato al romanzo "You Should Have Known, The Undoing" di Jean Hanff Korelitz e già ha prenotato come sua protagonista femminile il premio Oscar e prolifica interprete Nicole Kidman. Scritto da David E. Kelly (la mente dietro il successo della serie HBO Big Little Lies), il progetto racconta di una psicoterapeuta di successo, con un marito amorevole e perfetto e un figlio che frequenta una scuola privata di New York. La vita della protagonista però viene ribaltata quando un mario scomparso e una morte violenta scuotono le fondamenta delle sue certezze; presto la donna dovrà trovare la forza di ricostruire una nuova vita per sé e per il proprio figlio.





Di Simone Fabriziani