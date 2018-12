'Le terrificanti avventure di Sabrina', il trailer dello speciale natalizio di Netflix

Dopo lo straordinario successo di pubblico della prima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, il personaggio della Archie Comics (ri) letto in chiave dark e più fedele alle pagine a fumetti dal colosso dello streaming Netflix tornerà sui piccoli schermi di tutto il mondo con uno speciale natalizio.

L'episodio dal titolo "A Midwinter's Tale" sbarcherà sul catalogo on demand a partire dal 14 dicembre; ecco la sinossi ufficiale:





"La Chiesa della Notte, come tutte le congreghe di streghe, celebra il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno, il momento in cui le famiglie si riuniscono intorno al tradizionale Yule Tree per cantare canzoni pagae e raccontarsi storie di fantasmi. Ma il solstizio è anche l'occasione per accogliere amici e ospiti, sia benvenuti che non; non si sa mai cosa possa scendere giù dal camino..."

La seconda stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina arriverà su Netflix a partire dal mese di aprile 2019, attualmente in fase di riprese.

Di Simone Fabriziani