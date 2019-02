'The Souvenir': Primo trailer per il film di A24 con Tilda Swinton che ha conquistato il Sundance

Da molti anni ormai il cinema indie è divenuta la fonte principale di grandi pezzi d'autore del panorama contemporaneo, dove scoprire i nuovi talenti registici e attoriali, e spesse volte i contender principali per gli Oscar. In questo campo il Sundance Film Festival, in quanto festival del cinema indipendente per eccellenza, gioca un ruolo fondamentale, e nella sua ultima edizione ha ospitato proprio The Souvenir, dramma scritto e diretto da Joanna Hogg, che già aveva esordito nel 2007 con l'ottimo Unrelated, raccontando la gita in Toscana di una famiglia inglese, e che con questo ultimo titolo ha vinto il Gran Premio della Giuria del Sundance, scatenando un forte entusiasmo da parte della critica, gettando così le basi anche del sequel.

Nel film seguiamo le vicende di una studente di cinema timida ma ambiziosa, che comincia a trovare la sua voce di artista mentre è coinvolta nel turbolento corteggiamento da parte di un uomo carismatico ma inaffidabile. Sfida la madre protettiva e gli amici preoccupati mentre scivola sempre più in profondità in una relazione intensa, emotivamente carica che si avvicina pericolosamente a distruggere i suoi sogni.





The Souvenir vede protagonista Honor Swinton Byrne recitare al fianco della madre Tilda Swinton, come madre e figlia anche sul grande schermo. Figurano poi nel cast anche Tom Burke e Richard Ayoade.





A24, dopo aver presentato il film alla Berlinale, distribuirà The Souvenir negli Stati Uniti il 17 maggio. Il sequel è attualmente in pre-produzione, e la casa di distribuzione indie ne detiene già i diritti, dove vedremo tra i protagonisti anche Robert Pattinson.





Di Gabriele La SpinaFonte: IndieWire