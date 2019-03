'Chambers': Uma Thurman nelle prime immagini della serie horror di Netflix

Dopo Smash e The Slap, Uma Thurman tenta ancora una volta il successo nel piccolo schermo, e lo fa con un genere tanto amato alla piattaforma di streaming più celebre al mondo. L'attrice di Kill Bill arriva su Netflix con Chambers, serie composta da 10 episodi, da Leah Rachel showrunner insieme ad Akela Cooper.





La serie segue le vicende di una giovane donna che sopravvive a un infarto grazie a un trapianto di cuore, ma rimane tuttavia consumata dall'ossessione per il mistero che circonda il cuore che le ha salvato la vita. Si avvicina così sempre di più a scoprire la verità sulla morte improvvisa della sua donatrice, mentre inizia ad assumere sempre di più le caratteristiche del defunto, alcune delle quali sono estremamente inquietanti. La Thurman interpreta Nancy, la madre della donatrice di cuore che instaura una relazione con la giovane ricevente, per scoprire che sua figlia potrebbe non essere morta come pensava.





Ad affiancare la Thurman troviamo Tony Goldwyn, della serie Scandal. Arriverà su Netflix dal 26 aprile.





Fonte: TVLine





Di Gabriele La Spina