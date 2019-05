Cannes 2019: Pierfrancesco Favino nel primo trailer de 'Il Traditore' di Marco Bellocchio

Il Traditore, film biografico dedicato al mafioso pentito Tommaso Buscetta diretto da Marco Bellocchio.

01 Distribution ha rilasciato il primo trailer de, film biografico dedicato al mafioso pentito Tommaso Buscetta diretto da

Il film sarà presentato al festival di Cannes, dove concorrerà per la Palma d'Oro. Per Bellocchio questo sarà il nono film sulla Croisette, nonché il settimo in concorso, a distanza di dieci anni da Vincere, ultimo titolo del regista italiano a competere per la Palma.





Il Traditore sarà uno dei pochi titoli italiani della selezione ufficiale della settantaduesima edizione del festival di Cannes. Oltre a Bellocchio ci saranno anche La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (Un Certain Regard), Tommaso di Abel Ferrara (Proiezioni Speciali) ed il mediometraggio di Luca Guadagnino The Staggering Girl (Quinzaine des Realisateurs).





Il film è stato scritto a dieci mani dallo stesso Bellocchio, Ludovica Rampoldi (Il ragazzo Invisibile, Slam), Valia Santella (Miele, Mia Madre), Francesco Piccolo (Il Capitale Umano, Habemus Papam) e Francesco La Licata (L'ultimo dei Corleonesi). Ad affiancare Pierfrancesco Favino nel film ci saranno Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi e Luigi Lo Cascio.





Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 23 maggio, lo stesso giorno in cui verrà presentato alla stampa internazionale al festival francese. Di seguito potete vedere il trailer del film.





Di Daniele Ambrosini