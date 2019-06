Addio a Franco Zeffirelli, ilo regista italiano aveva 96 anni

Si è spento questa notte nella sua casa a Roma il regista italiano Franco Zeffirelli all'età di 96 anni. Nato il 12 febbraio 1923 a Firenze in Toscana, Zeffirelli ha raggiunto al celebrità italiana ed internazionale dietro la macchina da presa cinematografica e come raffinato regista teatrale di opere liriche.

Il successo arriva inizialmente con gli adattamenti da William Shakespeare a partire dalla fine degli anni '60 con La bisbetica domata (1967) con Elizabeth Taylor e Romeo e Giulietta (1968) che gli ha fruttato una candidatura all'Oscar alla regia. Il successo all'estero gli permette poi di realizzare titoli negli Stati Uniti di discreto successo di pubblico e di critica come Il campione (1979) e Amore senza fine (1981).





La sua passione per il teatro e l'opera lirica successivamente lo spinge a realizzare lungometraggi come La traviata (1982) con cui arriva una seconda nomination all'Oscar alla scenografia, e Il giovane Toscanini (1988). La passione per il teatro di Shakespeare si traduce ancora con film discussi come Otello (1986) e Amleto (1990), con Mel Gibson e Glenn Close. Tra gli ultimi film diretti da Franco Zeffirelli ricordiamo Un tè con Mussolini (1999) e Callas Forever (2002).





Sul piccolo schermo, oltre alle innumerevoli regie do opere liriche e teatrali, enorme successo in Italia e all'esterno ebbe la miniserie Gesù di Nazareth (1972).

Di Simone Fabriziani