Juliet, Naked - Tutta un'altra musica - La recensione della commedia romantica con Ethan Hawke e Rose Byrne

Sull’altra sponda dell’oceano, vicino a New York, vive Tucker Crowe. L’ex rockstar è ormai un uomo di mezza età che vive nel garage dietro casa della sua ex moglie dedicandosi a tempo pieno al figlio Jackson, il quale scoprirà da lì a poco di avere altri fratelli e sorelle sparsi per il mondo: troppo concentrato a rovinarsi l’esistenza con alcol e droghe, il musicista non si è mai dedicato alla propria famiglia. Forse ancora inconsciamente, anche Tucker ha una grande voglia di riscatto proprio come Annie. Così, come un segno del destino, piomba nel sito a lui dedicato la recensione al vetriolo della donna e da lui molto apprezzata, tanto da volerla contattare in privato per approfondire la questione. Nasce così un lungo scambio “epistolare” dal quale entrambi trarranno giovamento: Annie riscoprirà infatti il suo lato più estroverso e creativo, messo in panchina da troppo tempo dalla relazione con Duncan; dall’altro Tucker imparerà a mostrarsi per quello che è, un uomo generoso pronto finalmente a dedicarsi al prossimo.