Nastri d'Argento, 'Il traditore' stravince con 7 premi, Pierfrancesco Favino miglior attore

Il Sindacato Critici Cinematografici Italiani ha premiato, in occasione dei 73° Nastri d'Argento, il film scritto e diretto da Marco Bellocchio presentato a Cannes con ottimo riscontro di pubblico e critica.

Il traditore si porta a casa ben 7 statuette: film, regia, sceneggiatura, montaggio, colonna sonora, attore allo straordinario Pierfrancesco Favino, attori non protagonisti a Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Miglior attrice dell'anno è Anna Foglietta per il film drammatico Un giorno all'improvviso, attrice non protagonista a Marina Confalone per Il vizio della speranza.

Nelle sezioni dedicate alla commedia, premiati anche Paola Cortellesi per Ma cosa ci dice il cervello e Stefano Fresi per una serie di film di cui è stato protagonista nel corso dell'anno. Miglior commedia italiana, a sorpresa, è il caso cinematografico Bangla di Phaim Buyian, esordiente sul grande schermo.





I Nastri 73 sono stati assegnati sulle uscite dell’annata 1° Giugno 2018-30 Maggio 2019 in un palmarès di oltre quaranta titoli candidati tra i quali alcuni film premiati nei Festival internazionali e, tra le opere prime o la produzione low budget, anche qualche piccola sorpresa. E, a proposito di sorprese, ricordiamo che quest’anno anche per soggetto e sceneggiatura come per i vincitori dei Nastri tecnici (fotografia, montaggio, scenografia, costumi, sonoro in presa diretta e miglior casting director) la premiazione è avvenuta in diretta, nella serata romana del MAXXI (con il sostegno della Regione Lazio) nella rosa delle ‘cinquine’ votate da una speciale giuria di qualità. Tutti gli altri Nastri, come sempre, sono stati votati via mail e scrutinati dal notaio Alessandra Temperini.





Di Simone Fabriziani