Rosamund Pike protagonista della serie Amazon 'The Wheel of Time'

L'attrice nominata al premio Oscar Rosamund Pike sarà la protagonista della serie fantasy di Amazon The Wheel of Time, basata su un ciclo di romanzi firmati da Robert Jordan.

La serie sarà ambientata in un universo alternativo dove la magia esiste e solo ad alcune persone è concesso il privilegio di utilizzarla. La Pike interpreterà Moraine, membro di una potente organizzazione femminile, chiamata Aes Sedai, che si imbarcherà in un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque ragazzi e ragazze, tra i quali una profezia vuole che ci sia Il Drago Rinato, un essere superiore con il potere di salvare o distruggere l'intera umanità.





L'intricata e nota saga fantasy di Robert Jordan "La ruota del tempo", sulla quale la serie si baserà, è composta di 14 libri, pubblicati tra il 1994 e il 2013. Gli ultimi tre romanzi sono stati terminati da Brandon Sanderson, per via della morte di Jordan avvenuta nel 2007, e proprio Sanderson figurerà come consulente alla produzione, al fianco di Harriet McDougal, moglie ed editrice di Jordan. Rosamund Pike, invece, sarà anche produttrice della serie.





Rafe Judkins, in passato sceneggiatore di serie come Chuck, Hemlock Glove e Marvel's Agents of SHIELD, nonché autore del film di prossima uscita Uncharted, sarà lo showrunner della serie co-prodotta da Amazon Studios e Sony. Al momento non si sa ancora di quanti episodi sarà composta la prima stagione, né a quali o quanti dei romanzi di Jordan sarà ispirata, così come non si conoscono ancora i nomi degli altri membri del cast.





The Wheel of Time è la seconda grande serie fantasy ispirata a romanzi di successo ad essere stata annunciata da Amazon, dopo l'imponente acquisizione di trasposizione sulla saga Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Che Amazon sia alla ricerca del suo Trono di Spade?





Di Daniele Ambrosini