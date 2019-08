Eddie Redmayne e Felicity Jones di nuovo insieme nel trailer di 'The Aeronauts'

Coppia d'oro del cinema inglese, che ha conquistato gli Oscar con la loro interpretazione dei coniugi Hawking nel film La teoria del tutto, Eddie Redmayne e Fecility Jones tornano a dividere lo schermo nel film The Aeronauts, che vede la direzione di Tom Harper. Il film prodotto e distribuito da Amazon, è tra le sue speranze per la stagione dei premi insieme a The Report.

Ambientato nel 1862, il film segue le vicende della giovane e ricca vedova Amelia Wren (Jones) e l'ambizioso scienziato James Glaisher (Redmayne) mentre si imbarcano per una spedizione in mongolfiera per volare più in alto di chiunque altro nella storia. U n viaggio fino al limite dell'esistenza, dove l'aria è sottile e le possibilità di sopravvivenza sono scarse. Mentre la loro pericolosa ascesa rivela il loro vero io, questa coppia improbabile scopre cose l'una dell'altra - e di se stessi - che li aiutano a trovare il loro posto nel mondo che si sono lasciati alle spalle.





Il film vede nel cast anche Tom Courtenay, Phoebe Fox, Himesh Patel, Vincent Perez, e Anne Reid. Arriverà nelle sale americane il 6 dicembre, e in streaming il 20 dicembre.





Di Gabriele La Spina