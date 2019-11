Lady Gaga entra nel cast del film sull'omicidio Gucci diretto da Ridley Scott

Lady Gaga ha trovato il suo prossimo ruolo sul grande schermo dopo aver ottenuto un grande riscontro di pubblico e critica come protagonista in A Star Is Born di Bradley Cooper, la famosa popstar sarà infatti Patrizia Reggiani nel film ancora senza titolo sull'omicidio di Maurizio Gucci, presidente della nota casa di moda tra gli anni '80 e '90. A dirigere il film sarà il quattro volte candidato all'Oscar Ridley Scott.

Maurizio Gucci, bisnipote del fondatore del noto marchio, è stato ucciso il 27 marzo del 1995 da un sicario mentre si stava recando sul luogo di lavoro. Ad essere condannata come mandante di quell'omicidio fu l'ex moglie Patrizia Reggiani, abbandonata dal marito nel 1983 per una donna più giovane. La donna ha scontato 18 anni in prigione prima di essere rilasciata nel 2016.





Quello di Lady Gaga sarà sicuramente un ruolo centrale all'interno del film, ma non è ancora chiaro se sarà lei la protagonista. Curiosamente, la cantante era stata collegata tempo fa ad un altro progetto legato all'omicidio di un famoso stilista, ovvero American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, dove si diceva avrebbe potuto interpretare la sua amica Donatella Versace, ma quei rumor si dimostrarono infondati e il ruolo fu poi affidato a Penelope Cruz.





Vincitrice di un Golden Globe per il suo ruolo in American Horror Story: Hotel, Gaga ha fatto il suo esordio come attrice nel film di Robert Rodriguez Machete Kills e ha poi preso parte anche al suo film seguente, Sin City - Una donna per cui uccidere. Per quanto riguarda la serie di Ryan Murphy, la cantante torna anche l'anno successivo con un piccolo ruolo in Roanoke, al quale segue il suo documentario Netflix Gaga: Five Foot Two e, ovviamente, A Star Is Born. Grazie al film di Bradley Cooper Lady Gaga ha ottenuto una nomination all'Oscar alla miglior attrice e vinto l'Oscar, il Golden Globe, il Critics' Choice Award e due Grammy per la canzone "Shallow", pezzo portante della colonna sonora del film. La cantante era stata inoltre candidata ad un Oscar alla miglior canzone nel 2016 grazie alla canzone "Til It Happens To You" dal documentario The Hunting Ground.





Ridley Scott, il cui ultimo film, Tutti i soldi del mondo, era sempre legato ad un caso di cronaca nera, dirigerà il film da una sceneggiatura dell'esordiente Roberto Bentivegna, tratta dal libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” di Sarah Gay Forden. A produrre il film saranno lo stesso Scott insieme a sua moglie Giannina Scott (Zona d'ombra). Nessuno studio è al momento collegato al progetto.





Prima di potersi dedicare al film sull'omicidio Gucci, Scott dirigerà il film in costume The Last Duel con un cast stellare che comprende Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver e Jodie Comer per la Fox. Mentre Gaga sarà impegnata con la sua carriera musicale, avendo in programma di rilasciare il suo sesto album nel corso dell'anno ed essendo impegnata in una residency a Las Vegas. Il film potrebbe, perciò, non iniziare le riprese prima di un anno o due.





Di Daniele Ambrosini