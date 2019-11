Predizioni Golden Globe 2020: tutti i pronostici nelle categorie cinematografiche

77° Golden Globe Awards verranno svelate dalla Hollywood Foreign Press Association soltanto lunedì 9 dicembre in quel del Beverly Hilton di Los Angeles, ma non è mai troppo tardi per fare il punto della situazione e provare ad immaginare i titoli e le performance cinematografiche che potrebbero fare capolino.

Le candidature aiverranno svelate dallasoltanto lunedì 9 dicembre in quel del Beverly Hilton di Los Angeles, ma non è mai troppo tardi per fare il punto della situazione e provare ad immaginare i titoli e le performance cinematografiche che potrebbero fare capolino.

Miglior film drammatico





A formare al cinquina di dovrebbero essere i campioni Netflix come Storia di un matrimonio, The Irishman e I due papi, senza dimenticare l'epica di 1917 e il rigore di Piccole donne. Eppure, tre titoli nella stessa categoria per Netflix sono forse troppi, e quindi terremmo un occhio alle seguenti alternative.

Predizioni:

1917

I due papi

The Irishman

Piccole donne

Storia di un matrimonio





Alternative:

Un amico straordinario

Bombshell

Joker

Le Mans '66 - La grande sfida

Richard Jewell





Miglior film commedia o musical





Dovrebbe essere lotta senza esclusione di colpi tra il cavallo di Fox Searchlight Jojo Rabbit e il colosso della Sony C'era una volta...a Hollywood. Ma attenzione anche qui a Netflix e al suo Dolemite Is My Name.

Predizioni:

C'era una volta...a Hollywood

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Le ragazze di Wall Street

Rocketman





Alternative:

Cats

Knives Out - Cena con delitto

Yesterday

La rivincita delle sfigate





Miglior attore drammatico





La categoria maschile quest'anno sembra competitiva ed imprevedibile, ma nella sezione Drama ci sembra impossibile non rivedere la sfida tra Adam Driver e Joaquin Phoenix.

Predizioni:

Christian Bale - Le Mans '66 - La grande sfida

Robert De Niro - The Irishman

Adam Driver - Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - I due papi





Alternative:

Antonio Banderas - Dolor Y Gloria

Paul Walter Hauser - Richard Jewell

Daniel Kaluuya - Queen & Slim





Miglior attrice drammatica





Lotta a tre senza attuale favorita: il Globe Drama femminile dovrebbe andare nelle mani di Renée Zellweger o Scarlett Johansson o Charlize Theron.

Predizioni:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan - Piccole donne

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy





Alternative:

Felicity Jones - The Aeronauts

Lupita Nyong'o - Noi

Alfre Woodard - Clemency





Miglior attore in una commedia





E per la commedia, nonostante le vittorie degli anni precedenti, è difficile non vedere Leonardo DiCaprio sul palco di nuovo, senza però escludere a priori vittorie possibilissime per Eddie Murphy, Taron Egerton o Adam Sandler.

Predizioni:

Daniel Craig - Cena con delitto - Knives Out

Leonardo DiCaprio - C'era una volta...a Hollywood

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name

Adam Sandler - Uncut Gems





Alternative:

Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Himesh Patel - Yesterday





Miglior attrice in una commedia





Una categoria femminile piuttosto sottotono, ma che dovrebbe veder salire sul palco Awkawafina per il delicato The Farewell. Una valida alternativa potrebbe essere trovate nell'irresistibile Beanie Feldstein in La rivincita delle sfigate.

Predizioni:

Awkwafina - The Farewell

Beanie Feldstein - La rivincita delle sfigate

Julianne Moore - Gloria Bell

Meryl Streep - Panama Papers

Constance Wu - Le ragazze di Wall Street





Alternative:

Emma Thompson - E poi c'è Katherine

Kaitlyn Dever - La rivincita delle sfigate

Jessie Buckley - Wild Rose

Florence Pugh - Una famiglia al tappeto





Miglior attore non protagonista





Sarà il trionfo annunciato di Brad Pitt nel film di Tarantino o la spunteranno uno dei due eccellenti Al Pacino o Joe Pesci in The Irishman di Scorsese?

Predizioni:

Tom Hanks - Un amico straordinario

Anthony Hopkins - I due papi

Joe Pesci - The Irishman

Al Pacino - The Irishman

Brad Pitt - C'era una volta...a Hollywood





Alternative:

Alan Alda - Storia di un matrimonio

Willem Dafoe - The Lighthouse

Jamie Foxx - Just Mercy

Shia LaBoeuf - Honey Boy

John Lithgow - Bombshell

Sam Rockwell - Jojo Rabbit





Miglior attrice non protagonista





Qualcosa ci dice che Jennifer Lopez trionferà per Le ragazze di Wall Street, anche se non escludiamo l'ottima Laura Dern di Storia di un matrimonio. O sarà Margot Robbie in Bombshell?

Predizioni:

Laura Dern - Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Jennifer Lopez - Le ragazze di Wall Street

Florence Pugh - Piccole donne

Margot Robbie - Bombshell





Alternative:

Kathy Bates - Richard Jewell

Nicole Kidman - Bombshell

Margot Robbie - C'era una volta...a Hollywood

Zhao Shuzhen - The Farewell





Miglior regia





Noi scommettiamo su una vittoria di Sam Mendes ai Golden Globe, ma di certo con una possibile cinquina composta anche da Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Bong Joon-ho ci sentiamo di dire che sarà una lotta durissima.

Predizioni:

Greta Gerwig - Piccole donne

Bong Joon-ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - C'era una volta..a Hollywood





Alternative:

James Mangold - Le Mans '66 - La grande sfida

Taika Waititi - Jojo Rabbit

Todd Phillips - Joker

Noah Baumbach - Storia di un matrimonio

Clint Eastwood - Richard Jewell

Fernando Meirelles - I due papi





Miglior sceneggiatura





Non c'è divisione tra originale ed adattata, sarà un bagno di sangue per un posto in cinquina. Su chi scommettereste? Anche le alternative sono validissime per una candidatura ai Globes:

Predizioni:

C'era una volta...a Hollywood

I due papi

Jojo Rabbit

Piccole donne

Storia di un matrimonio





Alternative:

1917

Booksmart

Bombshell

Knives Out

Parasite

Un amico straordinario

The Irishman

Joker

Richard Jewell





Miglior film d'animazione





Toy Story 4 o Frozen 2? In ogni caso, dovrebbe nuovamente essere l'anno della Disney, a scansdi sorprese dell'ultimo minuto.

Predizioni:

Dragon Trainer: Il mondo nascosto

Frozen II - Il segreto di Arendelle

Missing Link

Il piccolo Yeti

Toy Story 4





Miglior film straniero





Poche storie: qualunque sia la cinquina, il Golden Globe dovrebbe andare con facilità a Parasite. Una chance però la regaliamo anche a Dolor y Gloria di Pedro Almodovar.

Predizioni:

Dolor Y Gloria

The Farewell - Una bugia buona

Parasite

Ritratto della giovane in fiamme

Il traditore





Alternative:

And Then We Danced

Monos

Atlantics

I miserabili





Miglior colonna sonora





Potrebbe essere l'anno di Thomas Newman per la colonna sonora di 1917, ma non escludiamo sorprese da parte di Joker, Le Mans '66 o addirittura Piccole donne.

Predizioni:

1917

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio





Alternative:

Ad Astra

I due papi

The Farewell

A Hidden Life

Jojo Rabbit

Noi

Star Wars: L'ascesa di Skywalker





Miglior canzone originale





Nelle due categorie musicali può accadere di tutto, quindi perché non puntare già da ora su titoli come Frozen 2, Il re leone, Rocketman e Harriet?

Predizioni:

"Speechless" - Aladdin

"Into The Unknown" - Frozen II - Il segreto di Arendelle

"Stand Up" - Harriet

"Spirit"- Il re leone

"(I'm Gonna) Love Me Again" - Rocketman





Alternative:

"Beautiful Ghosts" - Cats

"Never Too Late" - Il re leone

"Daily Battles" - Motherless Brooklyn

"The Ballad of a Lonesome Cowboy" - Toy Story 4

"Glasgow" - Wild Rose

Di Simone Fabriziani