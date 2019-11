'Tornare a vincere': Ben Affleck protagonista del primo trailer del dramma diretto da Gavin O'Connor

Primo trailer per il film drammatico Tornare a vivere (The Way Back), nuovo lungometraggio diretto dal regista Gavin O'Connor (Warrior, The Accountant), che torna dietro la macchina da presa e dirige per la seconda volta il premio Oscar Ben Affleck.

Di seguito il comunicato stampa della Warner Bros. Pictures che annuncia il trailer ufficiale del film che arriverà nelle sale Usa a partire da marzo 2020:

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, riunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore.

Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?





Il premio Oscar® Ben Affleck (“Argo”, “The Accountant”) è il protagonista di “Tornare a vincere” diretto da Gavin O’Connor (“The Accountant”, “Warrior”).

Gordon Gray, Jennifer Todd, Gavin O’Connor e Ravi Mehta sono i produttori del film, scritto da Brad Ingelsby. Robert J. Dohrmann, Brad Ingelsby, Kevin McCormick, Mark Ciardi, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Kaitlyn Taaffe Cronholm e Madison Ainley sono i produttori esecutivi.

Nel film compaiono anche Al Madrigal (“Night School”), Michaela Watkins (“Casual” per la TV), Janina Gavankar (“True Blood” per laTV) e Glynn Turman (“Bumblebee”)

Il team creativo dietro alla cinepresa di O’Connor include il direttore della fotografia Eduard Grau, lo scenografo Keith P. Cunningham, il montatore David Rosenbloom e la costumista Cindy Evans. Le musiche sono del compositore Rob Simonsen.

Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con BRON Creative, una produzione Jennifer Todd Pictures/Mayhem Pictures/Film Tribe, un film di Gavin O’Connor, “Tornare a vincere”. Il film arriverà nelle sale italiane nel 2020 e sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

Di Simone Fabriziani