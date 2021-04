'Un altro giro': forse Leonardo DiCaprio nel remake del film premio Oscar di Thomas Vinterberg

Di Simone Fabriziani

Fresco vincitore del premio Oscar come miglior film straniero per la Danimarca, l'acclamato Un altro giro scritto e diretto da Thomas Vinterberg sarà protagonista di un adattamento in lingua inglese sotto bandiera Appian Way, la casa di produzione capitanata da Leonardo DiCaprio.

Non è chiaro se lo stesso Leonardo DiCaprio sarà protagonista del remake in lingua inglese di Another Round, ma pare che lo stesso Vinterberg vestirà i panni di produttore esecutivo, non di regista e sceneggiatore.

Con protagonista, tra gli altri, l'ottimo Mads Mikkelsen, Un altro ha anche vinto il Bafta come miglior film non in lingua inglese e 4 European Film Awards, tra cui film, regia e attore protagonista.

C'è una teoria secondo cui dovremmo nascere con una quota di alcol nel sangue. Tale modesta percentuale aprirebbe la nostra mente al mondo che ci circonda, diminuendo i problemi e aumentando la creatività. Incoraggiati da tale presupposto, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti di scuola superiore, intraprendono un esperimento teso a mantenere un livello costante di alcol nel sangue durante l'arco della giornata lavorativa. I risultati in un primo momento sono positivi e il piccolo progetto si trasforma in breve in vero studio accademico. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che porti a conseguenze inaspettate.

Fonte: Variety