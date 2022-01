Golden Globe 2022, i nostri pronostici

Di Simone Fabriziani

Domenica 9 gennaio andranno in scena i 79° Golden Globe Awards, i maggiori riconoscimenti del cinema e della tv dell'anno secondo l'insindacabile giudizio della Hollywood Foreign Press Association. Nonostante l'attesa, quest'anno la cerimonia di premiazione non si terrà.

Le principali cause sono da afferire alla marea di scandali interni che hanno colpito l'associazione della stampa straniera con sede a Los Angeles, la sua totale mancanza di membri afroamericani, ma anche il preoccupante rialzo dei casi di Coronavirus in tutto il mondo. Un mix letale che porterà la Hollywood Foreign Press Association a svelare i propri vincitori esclusivamente tramite una conferenza stampa online e sui canali social della HFPA, senza alcuna diretta televisiva, né ospiti tra candidati e presentatori. Un po' alla stregua dei tanti premi della critica Usa che in queste settimane stanno piovendo su candidati e vincitori.

Ma questo non significa che i risultati dei Golden Globe 2022 non possano comunque influenzare quelli dell'Academy tra due mesi. Ecco perché nonostante tutto, anche stavolta, vi proponiamo i nostri pronostici ufficiali nelle categorie cinematografiche:

Miglior film drammatico

Belfast (alt. Il potere del cane)

Miglior film commedia/musical

West Side Story (alt. Don't Look Up)

Miglior film straniero

Madres Paralelas (alt. Drive My Car)

Miglior film d'animazione

Encanto (alt. Flee)

Miglior attore drammatico

Will Smith, Una famiglia vincente - King Richard (alt. Benedict Cumberbatch, Il potere del cane)

Miglior attore commedi/musical

Andrew Garfield, Tick, Tick...Boom (alt. Leonardo DiCaprio, Don't Look Up)

Miglior attrice drammatica

Kristen Stewart, Spencer (alt. Nicole Kidman, Being The Ricardos)

Miglior attrice commedia/musical

Alana Haim, Licorice Pizza (alt. Jennifer Lawrence, Dont' Look Up)

Miglior attore non protagonista

Kodi Smit-McPhee, Il potere del cane (alt. Jamie Dornan, Belfast)

Miglior attrice non protagonista

Ariana DeBose, West Side Story (alt. Caitriona Balfe, Belfast)

Miglior regia

Jane Campion, Il potere del cane (alt. Steven Spielberg, West Side Story)

Miglior sceneggiatura

Adam McKay, Don't Look Up (alt. Kenneth Branagh, Belfast)

Miglior colonna sonora

Hans Zimmer, Dune (alt. Jonny Greenwood, Il potere del cane)

Miglior canzone originale

"No Time to Die", No Time to Die (alt. "Be Alive", King Richard)