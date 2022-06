Venezia 79, Catherine Deneuve riceverà il Leone d'Oro alla Carriera

Di Redazione

Sarà l'attrice francese candidata all'Oscar Catherine Deneuve a ricevere il Leone d'Oro alla Carriera in occasione della 79° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attrice icona di recitazione e di stile, aveva già vinto la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile al festival per il film Place Vendome di Nicole Garcia, nel 1998.

Così ha commentato l'attrice alla notizia dell'assegnazione del Leone alla Carriera: "È una gioia ricevere questo prestigioso premio al Festival di Venezia, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto il Leone d'Oro quando lo abbiamo presentato lì. È anche un onore essere stata scelta per questo tributo in occasione di un festival del cinema che mi ha accompagnato così spesso in così tanti film. Grazie tante e cordiali saluti!"

La 79° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia si svolgerà nel capoluogo veneto dal 31 agosto al 10 settembre. Già annunciato il Leone d'Oro alla Carriera anche al regista e sceneggiatore statunitense Paul Schrader.

Fonte: Deadline