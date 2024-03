The Bride, il nuovo film di Maggie Gyllenhaal sulla moglie di Frankenstein ad ottobre 2025

Di Redazione

Secondo lungometraggio dietro la macchina da presa per l'attrice e sceneggiatrice Maggie Gyllenhaal. Dopo l'ottimo successo de La figlia oscura con Olivia Colman e Jessie Buckley, Gyllenhaal dirigerà The Bride!, rilettura del mito della moglie Frankenstein.

Il film, che batterà bandiera Warner Bros. ed uscirà nelle sale di tutto il mondo anche in formato IMAX, arriverà in Usa a partire dal 3 ottobre 2025, un posizionamento perfetto per concorrere potenzialmente all'82° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nel cast di The Bride un cast semplicemente da urlo: Jessie Buckley, Annette Bening, Christian Bale, Penelope Cruz e Peter Sarsgard. La pre-produzione dovrebbe iniziare già dalla fine di marzo 2024. Di seguito la prima, intrigante sinossi di The Bride:

Il solitario mostro di Frankenstein si reca nella Chicago degli anni '30 per cercare l'aiuto del dottor Euphronius nella creazione di una compagna per se stesso. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e così nasce la "sposa". Lei va oltre ciò che entrambi avevano in mente, dando inizio ad una una storia d'amore focosa, attivando l'attenzione della polizia ed aprendo ad un movimento sociale selvaggio e radicale.

Fonte: World of Reel