'Van Gogh - Alla soglia dell'eternità', Willem Dafoe nel trailer italiano del biopic premiato a Venezia 75

Il ritorno dietro la macchina da presa del regista ed artista newyorkese Julian Schnabel è stato accolto con calore dalla stampa internazionale all'ultima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 75, dove il suo protagonista Willem Dafoe ha ottenuto la prestigiosa Coppa Volpi attoriale.

Van Gogh - Alla soglia dell'eternità è il racconto appassionato ed appassionante degli ultimi anni di vita del celebre pittore olandese Vincent Van Gogh. In uscita nelle sale italiane il prossimo 3 gennaio con Lucky Red, il film ha ottenuto negli ultimi giorni una candidatura al Golden Globe come miglior attore drammatico per Dafoe e una nomination ai Critics' Choice Awards, sempre per il suo protagonista.

Di seguito il comunicato stampa con il primo trailer italiano:





Al centro della vicenda il genio “maledetto” di Vincent Van Gogh, raccontato attraverso gli occhi del cineasta e artista contemporaneo Julian Schnabel: 22 anni dopo "Basquiat", il regista di "Prima che sia notte" e "Lo scafandro e la farfalla" torna a parlarci della grande arte e lo fa portando al cinema gli ultimi, tormentati anni del pittore olandese.





Nei panni dell’artista Willem Dafoe, premiato alla Mostra d’arte Cinematografica di Venezia con la Coppa Volpi per il Miglior attore e candidato ai Golden Globe 2019 come Miglior attore in un film drammatico.





“Questo è un film sulla pittura e un pittore e la loro relazione rispetto all’infinito” ha dichiarato Schnabel a Venezia. “Contiene quelli che sono i momenti che considero essenziali nella sua vita; non è una biografia, ma la mia versione della storia. Una versione che spero possa avvicinarvi maggiormente all’artista”. Un film sulla creatività e sui sacrifici del genio olandese, sull’intensità febbrile della sua arte, sulla sua visione del mondo e della realtà.









Di Simone Fabriziani