Oscar 2020: sarà Renée Zellweger contro Scarlett Johansson per la miglior attrice protagonista?

Nonostante manchino poco meno di due mesi all'inizio della awards season che culminerà con la cerimonia degli Academy Awards il prossimo 9 febbraio 2020 a Los Angeles, la categoria della miglior attrice protagonista sembra aver trovato, almeno sulla carta, le due contender più agguerrite per la statuetta.

Dopo le lodi unanimi ricevuta al Telluride Film Festival e successivamente al Toronto International Film Festival, il film biografico Judy di Rupert Goold con protagonista una impressionante Renée Zellweger nei panni dell'icona Judy Garland sembra il veicolo perfetto per l'attrice statunitense tre volte nominata alla statuetta e vincitrice dell'Oscar nel 2004 come supporting per Ritorno a Cold Mountain. Ora sarà da capire nei prossimi mesi se la voce, il trucco e il corpo di Judy Garland basteranno per una seconda ascesa al palcoscenico del Dolby Theatre di Hollywood.









Col fiato sul collo però è Scarlett Johansson nell'acclamato Marriage Story di Noah Baumbach; il film presentato ai festival di Venezia, Telluride, Toronto e New York potrebbe conquistare molti riconoscimenti della critica a fine anno, ma sarà lo stecco caso che per i premi dell'industria? O preferiranno i ritratti umani dei suoi comprimari Adam Driver e Laura Dern per l'Oscar?









Difficile che le altre contendenti femminili riescano a strappare le chance da Oscar di Renée Zellweger e Scarlett Johansson al momento, ma ci attendiamo una presenza più o meno costante nelle candidature di fine anno di queste altre splendide interpreti:





Awkwafina - The Farewell

Felicity Jones - The Aeronauts

Cynthia Erivo - Harriet

Saoirse Ronan - Piccole donne

Lupita Nyong'o - Noi

Alfre Woodard - Clememcy

Charlize Theron - Bombshell

Di Simone Fabriziani